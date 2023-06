Mark van Bommel dacht aan één heel bijzonder persoon toen knal van Alderweireld binnenvloog: "Mis hem elke dag"

Mark van Bommel en Toby Alderweireld: als een gouden duo staan zij voortaan bekend in Antwerpen. Wat moet er allemaal door hen heen zijn gegaan toen die 2-2 in Genk binnenging?

Mark van Bommel speelt open kaart: toen die bal tegen de netten vloog, gingen zijn gedachten uit naar één persoon. "Mino. Mino Raiola." De wereldbekende spelersmakelaar die onder meer de belangen van Ibrahimovic en Haaland behartigde en vorig jaar op 54-jarige leeftijd na gezondheidsproblemen het leven liet.

De gave van Mino

Een gebeurtenis die ook bij Van Bommel enige emotie opwekt. "Op de dag van de bekerfinale was het een jaar geleden dat Mino overleden is. Hij was er niet altijd, maar hij was er op de momenten dat hij er moest zijn. Hoe hij het deed, weet ik niet. Dat is een gave."

"Mijn zoon gaat volgend seizoen bij Patro Eisden Maasmechelen aan de slag, bij Stijn Stijnen. Als Mino nog in leven was, kon hij zich met mijn zoon bezighouden en dan zou hij waarschijnlijk de waarde van zijn contract verdubbelen", lacht de trainer van de Great Old. "Ik mis hem nog elke dag."