De cijfertjes: zoveel miljoenen gaat Antwerp scheppen in de Champions League ... en als het misloopt?

Een groot volksfeest was het in Antwerpen maandag. De titel zorgt ook voor kwalificatie voor de Champions League.

In tegenstelling tot andere jaren - en tot het seizoen 2024-2025 - is de kampioen volgend seizoen niet zeker van de groepsfase van de Champions League.

En dus moet Antwerp een voorronde overleven om daar te raken. The Great Old schuift in de play-offs van het kampioenenspoor pas in.

Het is zo zeker van de poules van de Europa League, maar wil natuurlijk de vetpotten van de Champions League halen.

In de laatste voorrondes zullen ze teams als Dinamo Zagreb, Kopenhagen, Young Boys of Galatasaray moeten bekampen.

Vetpotten

Als het lukt, dan is The Great Old volgens Het Laatste Nieuws meteen zeker van minstens achttien miljoen euro.

Een bedrag dat via winstpremies en tv-gelden nog flink kan oplopen. Maar zelfs in de Europa League wordt er flink verdiend, van negen miljoen euro is Antwerp nu al zeker.