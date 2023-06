'Anderlecht houdt stok achter de deur om Slimani aan boord te houden'

Islam Slimani werd zonder veel hoop in de wintermercato binnengehaald door RSC Anderlecht. Hij ontpopte echter tot een onmisbare schakel en publiekslieveling.

RSC Anderlecht leek met Tolu Arokodare de ideale versterking voor de spits beet te hebben op de slotdag van de wintermercato, maar in laatste instantie trok hij nog naar KRC Genk. Met Islam Slimani vond Anderlecht een noodoplossing waarin niet veel hoop gesteld werd.

Dat draaide echter eventjes anders uit. De 34-jarige Algerijn scoorde 9 goals in 16 wedstrijden en werd ook de lieveling van het paarswitte publiek. Die drongen hard aan op een verlengd verblijf, maar twee maanden onderhandelingen leverden nog altijd niks op.

Al houdt RSC Anderlecht nog altijd een stok achter de deur. Het feit dat Slimani nog nergens anders een contract wist te versieren toont aan dat hij niet onmiddellijk van plan is om ergens zijn handtekening te zetten.

Fredberg hoopt dan ook dat hij met de Algerijn, eens die terug is van vakantie, alsnog een deal kan sluiten. De fans geloven er echter niet meer in, want afgelopen zaterdag liet Slimani een duidelijke boodschap achter op zijn Instagrampagina.

“Faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi”, precies dezelfde woorden als Nicolas Raskin vooraleer hij Standard verliet voor Glasgow. Voor het Midden-Oosten zou mogelijk een uitweg zijn voor Slimani.