Tonen perikelen Kortrijk en RWDM aan dat eigenaars steeds minder voeling hebben met hun club?

Ofwel val je als club in de handen van Amerikanen, ofwel in die van Thai, Maleisiërs of Qatarezen. Een realiteit waar steeds minder aan te ontkomen valt. Ook in de Jupiler Pro League, waar intussen 11 van de 18 profclubs in buitenlandse handen zijn.

KV Kortrijk is alvast zo een van die clubs die in Maleisische handen is. Vincent Tan zwaait er de plak, maar is van plan de club van de hand te doen. De verkoop van KVK zit momenteel echter in een impasse. Het Engelse Burnley wilt het gevraagde 17,5 miljoen euro niet op tafel leggen.

Worden het de Amerikanen? Of worden het... de Amerikanen? Want al is het Burnley die Kortrijk overneemt, of 'The Kaminski Group', beide zijn in Amerikaanse handen. Ofwel val je als club in handen van een Aziatische eigenaar, ofwel in die van een Amerikaanse: dat lijkt steeds meer de realiteit vandaag. Niet enkel in de Premier League, maar ook in de Jupiler Pro League.

Geen verstand van voetbal"

Natuurlijk is er wel een groot verschil tussen de twee kandidaat-overnemers. Het Burnley van Vincent Kompany is een van de oudste clubs van Engeland, en het razend ambitieuze bestuur is op zoek naar een zusterclub. Die zou het gevonden hebben in KV Kortrijk. Voormalig Kortrijk-directeur Matthias Leterme vond 'The Clarets' dan ook een bijzonder interessante piste.

Het stootte hem daarom enorm tegen de borst dat Vincent Tan zowat soloslim afkwam met 'The Kaminski Group', een Amerikaanse investeringsgroep die volgens Leterme "geen verstand heeft van voetbal". Dat klopt ook, want de onderneming heeft ook geen enkele ervaring in het voetbal. Het mag dan wel een Griekse en Belgische club op het oog hebben, de groep is tot nog toe volledig onervaren in de voetbalwereld.

De verkoop sleept echter al weken aan: De club van Vincent Kompany was er vroeg bij, maar haakte plots weer af. Nu zitten ze opnieuw in de race, maar daar weet ‘concurrent’ Kaminski dan weer niets van. Ondertussen blijft Vincent Tan onverstoord zitten: geen 17,5 miljoen euro? Geen verkoop. Kortom: de relatie tussen Tan en KV Kortrijk kunnen we eigenlijk geen relatie noemen.

© photonews

En ook dat kunnen we zeggen over die tussen John Textor en RWDM. De Amerikaanse eigenaar maakte zich onlangs immens onpopulair bij de harde kern door voorzitter Thierry Dailly op straat te zwieren. Dailly wordt gezien als de man die de Brusselse club geleid heeft naar waar het nu staat, en is enorm populair bij de fans.

De eis van de fans is duidelijk: Als Thierry Dailly bij de Brusselse club niet terugkeert als voorzitter, dan wil het volgend seizoen ervoor zorgen dat elke wedstrijd in de Jupiler Pro League na 15 minuten wordt stilgelegd. Textor zelf is echter totaal niet onder de indruk. "Ik hou van de fans van al mijn clubs, ook die van Lyon, Botafogo en Crystal Palace, maar je kunt niet met iedereen dikke vrienden zijn", klinkt hij enigsinds onverschillig.

Zowel bij Kortrijk als RWDM heerst er een koele sfeer tussen club en eigenaar, en dat zijn vast niet de enige twee clubs waarbij dat het geval is. Het lijkt tegenwoordig eerder de norm, dan een uitzondering.