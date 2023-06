Union moet vrezen: eerste club is daar al voor kapitein, publiekslieveling en absolute sterkhouder

Teddy Teuma beleefde zondag de grootste teleurstelling uit zijn carrière, eerst door geblesseerd te raken, daarna door zijn teamgenoten de kampioenstitel te zien ontglippen. De kapitein en metronoom van Union verlaat nu waarschijnlijk het Dudenpark.

De laatste beelden van Teddy Teuma in blauw-gele trui zouden wel eens die kunnen zijn van de aanvoerder in tranen aan de rand van het veld na zijn blessure. Onder contract tot 2025 heeft Teuma nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij hoopt op een lucratieve transfer, of het nu gaat om een ​​contract bij USG of een carrière.

Aan bestuurszijde hoopt men Teddy Teuma te kunnen behouden, maar ze zijn ook realistisch: bij een goed bod, zowel sportief als financieel, wordt het onmogelijk om de 29-jarige middenvelder te behouden. Teuma beleefde een fantastisch seizoen, met 52 wedstrijden gespeeld voor 14 goals en 17 assists.

Volgens informatie van Romain Collet-Gaudin, journalist voor Eurosport, zou er een mooie aanbeidinge gekomen zijn van Stade Rennais. "Teddy Teuma zou voor Rennes moeten tekenen", zei hij. Er worden geen details gegeven over een transfersom (Teuma wordt geschat op 5 miljoen door Transfermarkt).

Als hij vertrekt, laat Teddy Teuma een record na van 164 wedstrijden bij Union Saint-Gilloise met 31 goals en 44 assists. Een onuitwisbare indruk achtergelaten sinds zijn ondertekening van Red Star in 2019, en een terugkeer naar Frankrijk via de voordeur...