Gift Orban krijgt slecht nieuws te horen, supporters reageren vol onbegrip: "Schaam je en ga op pensioen"

Dit seizoen hebben we allemaal kennis mogen maken met natuurkracht Gift Orban. De Nigeriaanse spits kende een fenomenaal seizoen bij Gent, maar op internationaal vlak is men blijkbaar nog niet zo goed op de hoogte.

De spits van KAA Gent is verrassend genoeg niet opgeroepen voor de Nigeriaanse nationale ploeg. Ook Victor Boniface, die een zéér geslaagd seizoen kende bij Union, is er niet bij. Blijkbaar volgt bondcoach José Peseiro de Belgische competitie niet zo goed.

Wel is er plaats voor Ahmed Musa. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen, want de 30-jarige aanvaller scoorde dit seizoen geen enkele goal bij het Turkse Sivasspor.

Zo zullen de twee spitsen van Gent en Union niet aantreden in de kwalificatiewedstrijden van Nigeria voor de Africa Cup van 2023. Op 16 juni spelen 'The Super Eagles' tegen Sierra Leone, op 4 september tegen dwergstaat Sao Tomé en Principe.

Een bloemlezing van enkele misnoegde reacties op Twitter:

