'RSC Anderlecht hoort van concrete interesse in Bart Verbruggen'

RSC Anderlecht zette doelman Bart Verbruggen dit seizoen in de etalage. En dat lijkt wel degelijk gewerkt te hebben.

RSC Anderlecht koos er in de loop van het seizoen voor om doelman Hendrik Van Crombrugge uit de ploeg te halen en te vervangen door Bart Verbruggen. Een keuze om hem in de kijker te zetten en deze zomer te cashen.

Zijn prestaties waren heel goed, zeker ook in de Conference League. Dat leverde de Nederlander zelfs een selectie voor Oranje op. De internationale interesse is dan ook groot, waardoor Anderlecht hoopt om deze zomer te cashen.

Volgens Manchester Evening News wil Erik ten Hag met Manchester United doordrukken voor de doelman van RSC Anderlecht. Een bod is er nog niet, maar de Engelsen zijn wel druk op zoek naar een extra doelman.

David De Gea is er momenteel de nummer één, maar daar wil Ten Hag verandering in brengen. De andere doelmannen verdwijnen zo goed als zeker bij de club, waardoor een nieuwe keeper één van de prioriteiten is.