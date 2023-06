Wordt Anderlecht-doelman herenigd met oude bekende? Déze club toont interesse in Bart Verbruggen

Bart Verbruggen was bij Anderlecht een van de weinige speler op niveau dit seizoen. Er is alvast een Premier League-club die concrete interesse toont in de Nederlandse doelman.

Volgens Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri is Burnley nadrukkelijk in de race om Verbruggen deze zomer in te lijven. Zo zou er al een bod van vijftien miljoen euro op tafel liggen voor de doelman van Anderlecht. De goalie staat nog tot 2025 onder contract bij paars-wit.

Verbruggen zelf ziet een transfer naar 'The Clarets' wel zitten. Bij Burnley kan Verbruggen herenigd worden met manager Vincent Kompany, die in het verleden voor de groep stond bij Anderlecht.

Niet alleen Burnley zou concrete interesse tonen in de belofte-international. Ook Manchester United, dat naarstig op zoek is naar een nieuwe keeper, zou wat zien in de speler van Anderlecht. Een bod is er echter nog niet gekomen van 'The Mancunians'.

Momenteel bereidt Verbruggen zich met Jong Oranje voor op het EK 2023 in Roemenië en Georgië.