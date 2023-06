Antwerp had iets heel bijzonders klaar om spelers extra te motiveren voor duel met Genk

Royal Antwerp FC pakte dit seizoen de dubbel. De club draait heel erg professioneel en verliest ook belangrijke aspecten niet uit het oog.

Het succes van Royal Antwerp FC is een aaneenschakeling van mensen die heel gepassioneerd bezig zijn voor de club, zo geeft ook teammanager Sascha Van de Sande mee. “We mogen onze beide handen kussen dat de familie Gheysens enkele jaren geleden de beslissing heeft genomen de club over te nemen. Hun gedrevenheid en ambitie werken aanstekelijk op alle werknemers van de club”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Amper 37 is Van de Sande, maar hij draait al acht jaar mee in de club. Eerst als vrijwilliger in de horeca, nadien als event manager, wedstrijdorganisator en liaison officer. Sinds de passage van Frank Vercauteren is hij fulltime teammanager. Een job die veel vraagt van Van de Sande, maar het gezin wordt ook nooit uit het oog verloren door de club. Ook niet door mannen aan de top van de club.

“Marc Overmars en Mark van Bommel zijn gelukkig ook echte familiemensen. Vorige week heb ik me op vraag van de trainers ook beziggehouden met het samenstellen van een video met persoonlijke boodschappen van vrienden en familie van de spelers. Dat hebben we zondag aan de spelers laten zien voor we op de bus naar Genk stapten. En dat kwam stevig binnen. Er vloeiden tranen.”