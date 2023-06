Paul Gheysens reageert bijzonder koel op uitspraken van Tania Mintjens

Na een lange stilte heeft Tanja Mintjens zaterdag haar kant van het verhaal verteld over de gronden van de Bosuil. Paul Gheysens reageert maar koel op die uitspraken.

Mintjens deed zaterdag haar verhaal bij Het Nieuwsblad. De eigenares van de gronden op de Bosuil deed enkele interessante voorstellen naar de club toe. Het is uitkijken of haar uitspraken een nieuwe wending aan het dossier kunnen geven.

De uitgestoken hand van Mintjens moet nu wachten op een reactie van Antwerpvoorzitter Paul Gheysens. Vanuit het buitenland liet hij een eerste, weliswaar heel koele reactie op het nieuws horen.

“Het is goed dat we na al die jaren eindelijk het standpunt van mevrouw Mintjens kennen”, aldus Gheysens aan Het Nieuwsblad. “Maar sta me toe om alles eerst eens grondig te bestuderen alvorens uitvoerig te reageren. Ik zit nu in het buitenland.”

Gheysens maakte van de kampioenenviering gebruik om het ‘probleem Mintjens’ naar voren te brengen. Dat werd hem niet overal in dank aangenomen. Een rechtstreeks contact is er tussen de twee partijen nog nooit geweest.