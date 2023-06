Snel beklonken deal? 'Anderlecht doet tegenbod aan Burnley voor transfer Bart Verbruggen'

Vincent Kompany wil doelman Bart Verbruggen. Het is wel uitkijken welke prijs promovendus Burnley aan paarswit wil betalen.

Het gaat plots heel erg snel in het transferdossier van doelman Bart Verbruggen. Promovendus Burnley, de ploeg van trainer Vincent Kompany, wil de keeper volgend seizoen in de Premier League aan het werk zien.

Zaterdag raakte bekend dat Burnley een bod van 15 miljoen euro neerlegde bij RSC Anderlecht voor de Nederlandse doelman. Het Nieuwsblad schrijft nu dat paarswit al een tegenbod aan de Engelse club deed.

RSC Anderlecht had vooraleer de transfergeruchten echt losbarsten een verkoopprijs van om en bij de 20 miljoen euro voorgesteld. Hoeveel het tegenbod van paarswit is, dan schrijft de krant niet in zijn berichten.

Toch lijkt het dossier de komende dagen wel eens rond te geraken. Vorige zomer wou Kompany Verbruggen al meenemen naar Burnley, maar een bod van 5 miljoen euro werd toen geweigerd in het Lotto Park.