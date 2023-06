Anderlecht-doelman Verbruggen spreekt over zijn toekomst en heeft een voorkeur

Bart Verbruggen lijkt dan toch niet bij Anderlecht te blijven. De club liet eerder weten dat ze hem niet moeten verkopen, maar de miljoenenslag lijkt begonnen en daartegen kan paars-wit ook geen 'nee' zeggen.

Het Burnley van Vincent Kompany bracht al een bod uit van zo'n 15 miljoen euro, maar Anderlecht wil meer. Intussen heeft ook Brighton interesse getoond. Die miljoenen heeft Anderlecht nodig als het zich wil weren op de transfermarkt.

De Premier League lijkt dus zijn bestemming te worden. “Het is altijd mijn droom geweest om in Engeland te voetballen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Het is dan ook een eer en compliment om genoemd te worden bij clubs die in die competitie spelen, maar dat is nu niet het belangrijkste."

Verbruggen heeft intussen tijd genoeg gehad om alles op een rijtje te zetten. “Toen we klaar waren met het seizoen, heb ik even vakantie genomen. Daarna ben ik mee gaan trainen met NAC, dat toen nog in de play-offs zat en dus heel serieus bezig was. Ik heb mezelf wel goed bezig weten te houden. Ik ben uitgerust en helemaal klaar voor het EK.”