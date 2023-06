Man die Mark van Bommel met wapen bedreigde voor profcontract kent zijn straf

In de nacht van 24 op 25 oktober vorig jaar werd Mark van Bommel opgewacht in een ondergrondse parkeergarage. Een man bedreigde de trainer van Royal Antwerp FC.

Van Bommel reed de ondergrondse parkeergarage van zijn appartement op het Eilandje binnen. Beneden werd hij opgewacht door een man die hem verblindde met een zaklamp en bedreigde met een vuurwapen. De trainer van Antwerp reed prompt de garage uit en de belager vluchtte weg.

In de rechtbank verklaarde de 25-jarige Somaliër die in het asielcentrum van Kapellen verbleef dat hij Van Bommel en zijn gezin zou vermoorden als hij geen profcontract als voetballer zou krijgen. Hij had daarvoor een audiobestand op zijn gsm gemaakt.

De man had een tracker op de Porsche van Van Bommel aangebracht om hem te volgen. Via de Apple-Id die aan de tracker gekoppeld was kwamen de speurders bij de man uit. Hij werd door de rechtbank veroordeeld tot vier jaar celstraf. Van Bommel krijgt ook een schadevergoeding van 5.000 euro.