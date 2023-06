Amerikanen hebben wel héél weinig te zeggen over KV Kortrijk: "Staan nog maar aan het begin van dit nieuwe avontuur"

Amper één minuut. Zolang duurde de persconferentie van The Kaminski Group over de overname van KV Kortrijk.

Daarin had de Amerikaanse groep het over meer dan de club alleen. "We staan nog maar aan het begin van dit nieuwe avontuur. Dit project is niet alleen een investering in een voetbalclub, maar ook een investering in de stad als geheel", aldus Michael Kaminski.

"Mijn vader en ik begrijpen dat de Belgische competitie een sterke competitie is. Wat we hier in Kortrijk willen doen, is dan ook talent aantrekken en de kwaliteit van de ploeg verhogen. Ons ultieme doel is om de fans trots te maken."

Onder de KVK-fans boezemt de Amerikaanse investeringsgroep alvast geen vertrouwen. Zij hadden liever het Burnley van Kompany als nieuwe eigenaars gezien. The Kaminski Group kan dan ook geen adelbrieven voorleggen in het voetbal. Eerder probeerde het Panetolikos en Everton over te nemen, maar zonder succes.