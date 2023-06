'Ex-speler Standard, Gent en Antwerp onderweg naar Charleroi'

Dino Arslanagic speelt momenteel in Turkije. Een terugkeer naar België moet echter niet worden uitgesloten.

Bij Göztepe is Dino Arslanagic momenteel einde contract. En dus kan de 30-jarige verdediger misschien wel terugkeren naar België.

Charleroi

De centrale verdediger heeft een verleden bij onder meer Standard, maar staat nu voor een nieuwe overstap. Opnieuw in 1A, weet Walfoot.

Charleroi aast namelijk op de speler die afgelopen seizoen 31 keer speelde in de Turkse tweede divisie. In het verleden speelde hij ook voor Antwerp, Gent en Moeskroen in 1A.