Bondscoach Koeman heeft opvallende boodschap over Noa Lang

Oranje ging woensdag met 2-4 onderuit in de Nations League. Hij had ook een opvallende boodschap klaar voor Noa Lang.

Noa Lang maakt voor de Final Four van de Nations League opnieuw deel uit van de selectie van de Nederlandse nationale ploeg. In maart werd hij uit de selectie geweerd.

“Ik heb hem toen opgebeld en gezegd waarom hij er niet bij zat”, vertelt Ronald Koeman op de Nederlandse openbare omroep NOS. “Er waren namelijk wat dingetjes waarvan ik vind dat dat niet bij een voetballer past. Te veel kaarten bijvoorbeeld, en zijn gedrag op het veld. Daar hebben we ook nu weer over gesproken.”

Nu was hij er wel weer bij. Lang mocht tegen Kroatië invallen en maakte de gelijkmaker die Nederland verlengen opleverde. “Bij het Nederlands elftal heeft hij zich perfect gedragen. Noa heeft een paar goede trainingsdagen achter de rug. Hij kan voetballen en maakt vanavond ook weer een geweldige goal. Er is concurrentie op zijn positie, maar in de minuten dat hij speelde, heeft hij zich laten zien.”