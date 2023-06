Nieuwe zware domper voor bondscoach Tedesco

Jan Vertonghen heeft een groot gebrek aan matchritme. Doordat RSC Anderlecht geen play-offs speelde is het allemaal wat koffiedik kijken of hij kan spelen. Nu is er meer nieuws.

Domenico Tedesco liet zich vrijdag nog gematigd positief uit over de zaak Vertonghen. Volgens hem kon het wel degelijk dat Jan Vertonghen 'gewoon' speelt op zaterdag tegen Oostenrijk. "52 dagen zonder officiële wedstrijd? Dat is zeker en vast lang. Maar als er eentje is die daar mee aan de slag kan, dan is het Jan", aldus Tedesco. © photonews De bondscoach had er dus nog goede hoop op dat Vertonghen fit zou raken en dus zijn plekje zou kunnen opeisen in de basiself. Maar zover komt het niet. Zoektocht Vertonghen staat namelijk niet op de UEFA-lijst voor het duel met Oostenrijk en is dus toch niet fitgeraakt. Een nieuwe domper. Bondscoach Tedesco moet ook al Onana en De Bruyne onder meer missen. In de centrale as ontbreken er dus wel al wat spelers.