Analyse Deze Rode Duivel moet zich stilaan vragen beginnen stellen: concurrentie is groot, hij heeft nog eens een referentiematch nodig

De Rode Duivels zijn in grote mate afhankelijk van Kevin De Bruyne, dat was gisteren weer te zien. Maar alles op de schouders van Youri Tielemans stapelen is ook niet correct. De tandem met Orel Mangala werkte gewoon niet. Beiden te licht tegen het Oostenrijkse middenveld.

Het draaide gewoon vierkant op het middenveld. Met ook nog Carrasco die ineens als 'nummer 10' moest gaan spelen. Allemaal om zowel Doku als Carrasco in het elftal te krijgen. Maar daarachter liep het ook niet zoals het moest. Mangala en Tielemans hadden het lastig tegen de fel opzittende Oostenrijkers. En dan blijkt dat je niet alleen KDB mist, maar ook de lengte en de kracht van Amadou Onana. Die is pas een jaar international, maar de 21-jarige verdedigende middenvelder is al onmisbaar geworden. Hij is amper van de bal te zetten en recupereert een pak beter dan de jongens die gisteren op het veld stonden. Da's geen verwijt aan die twee, hun kwaliteiten liggen elders. We hebben die breker gewoon nodig om daarna sneller te kunnen opbouwen. Onana kan beide. Weggedeemsterd Maar Tielemans moet zich wel vragen beginnen stellen. Waar past hij nog in de 'new look' Rode Duivels. Hij deed het goed in de beginjaren van Roberto Martinez, maar is nu toch al een tijdje weggedeemsterd bij de nationale ploeg. De concurrentie is er ook niet minder op geworden. Met Onana, De Bruyne, Mangala, Dendoncker, Vranckx, Trésor, Vanaken, Lavia... zijn er veel kandidaten voor de as van het veld. Eigenlijk heeft hij nog eens een referentiematch nodig. Dinsdag dan maar?





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Estland - Belgiƫ live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (20/06).