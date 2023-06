Erg verrassende Belgische club plots populairder dan Antwerp én Union - met dank aan één speler

In eigen land is hij bijzonder populair en verzamelde hij op 18-jarige leeftijd al veertien caps voor zijn land. Nu is hij actief in ons land én dat heeft zo zijn gevolgen.

Kent u Marselino Ferdinan al? De kans is nog steeds niet zo groot, maar de 18-jarige Indonesiër is wel hot in zijn eigen land. Hij speelde tot dit voorjaar bij Persebaya Surabaya en stond in de belangstelling van onder meer Gent en Beerschot. Maar hij koos voor KMSK Deinze. © photonews Daar hebben ze ook een investeringsgroep uit Singapore en die zet graag in op jong talent uit Azië. Om te laten rijpen in Europa. En dat heeft zo zijn gevolgen, want door de populariteit van de speler - die vier keer speelde en één keer scoorde bij Deinze dit seizoen - is het team heel populair geworden. Op de sociale media dan wel te verstaan. 154.000 volgers Deinze telt ondertussen op Instagram bijvoorbeeld al 154.000 volgers. Daarmee steken ze Antwerp (134.000) en Union SG (70.800) al vlotjes de loef af. Diverse posts haalden heel wat likes en zorgden voor een enorme toename van het aantal volgers. Met dank dus allemaal aan een 18-jarige speler. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door KMSK Deinze (@kmskdeinze)

Die wil volgend seizoen helemaal doorbreken in de Challenger Pro League en zo ook sportief zijn steentje bijdragen. De spelmaker heeft nog een contract tot 2024, maar er zit een optie in voor een jaartje extra.

Dat heeft te maken met het aantal wedstrijden en andere prestaties die hij neer gaat zetten komend seizoen. De fans zullen dan wel blijven volgen vanop de eerste rij.