Spelers zonder contract - zoals broer Kompany - zijn welkom in Zottegem: "Maar deze keer enkel tot einde transferperiode"

Zoals elk jaar organiseert de sportvakbond United Athletes trainingsmogelijkheden voor spelers zonder contract. Die trainingen starten vandaag en er kunnen zich nog steeds spelers aansluiten.

Een tiental spelers, waaronder François Kompany, de broer van Vincent, verzamelen vandaag op de terreinen van Elene-Grotenberge in Zottegem. Voor morgen worden er al een 15-tal verwacht.

"Het principe is wat veranderd ten opzichte van de voorbije jaren", aldus Sébastien Stassin van spelersvakbond United Athletes. "De vorige jaren werd dit het hele jaar door georganiseerd, nu slechts tot 15 september. We zagen ook dat als er een transferperiode voorbij was, de interesse zakte. En voor ons moet het ook leefbaar blijven."

De bedoeling is de jongens die hun contract zagen aflopen fit te krijgen voor als er zich een club meldt en dat ze dus meteen kunnen aansluiten. "We rekenen op een dikke 20 spelers om oefenmatchen te spelen", aldus Stassin.

Dat het programma succes heeft, staat buiten kijf. "De trainingen worden gegeven door Eddy Vandenbergh en hij doet dat heel goed. Zo heeft Damien Marcq via ons bijvoorbeeld transfers naar Union en Charleroi versiert. Maar ook Loris Brogno, Neto, Omolo..."