Antwerp wil zich opnieuw versterken met een Rode Duivel

Antwerp wil volgend seizoen het kunststukje van dit seizoen herhalen en zich tonen op de Europese velden. Daarvoor is er wel versterking nodig en dit hebben ze mogelijk gevonden met een Rode Duivel.

Op 1 juni wist Thorgan Hazard dit nog te melden. “We hadden afgesproken dat we zouden praten wanneer ik terugkwam uit vakantie om de beste oplossing te vinden. En ik denk dat ik best zou vertrekken”, aldus Hazard aan Het Nieuwsblad. Of het een Belgische club kan worden is voorlopig geen optie. “Dat weet ik niet, ik heb alleszins nog geen aanbiedingen ontvangen van Belgische clubs.”

Deze situatie is ondertussen gewijzigd want het eerste aanbod uit België is binnen. Antwerp zou namelijk graag Thorgan Hazard overhalen om voor hen te kiezen. Dit weet de Franstalige journalist Sacha Tavolieri. Hazard speelde het afgelopen seizoen op uitleenbasis bij PSV, maar heeft nog steeds een contract voor één seizoen bij Borussia Dortmund. De Duitsers rekenen wel niet meer op de Belgische vleugelverdediger.

Bij PSV kwam hij dit seizoen tot 9 optredens in de Eredivisie waarin hij éénmaal tot scoren kwam. Thorgan Hazard kwam in totaal 47 keer in actie voor de Rode Duivels waarin hij negenmaal het net vond.