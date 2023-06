Degryse ziet het niet goedkomen voor deze Rode Duivel: "Dat zegt eigenlijk genoeg"

Moet Hans Vanaken vrezen voor zijn toekomst bij de Rode Duivels? Ook tegen Estland kreeg hij geen speelminuten, terwijl de jeugd steeds nadrukkelijker aanklopt.

Mike Trésor mocht speelminuten maken en lijkt zo de aansluiting bij de Rode Duivels te hebben gevonden. Al is dat niet voor iedereen goed nieuws.

"Het is winst voor Trésor dat hij minuten kan maken en zich zo de volgende wedstrijden beter kan voelen in de groep", aldus Degryse bij VTM. "Zodat hij zich thuisvoelt."

© photonews

Trésor als doublure van De Bruyne op de tien? Dat lijkt slecht nieuws voor Hans Vanaken: "Dat denk ik wel. Het is duidelijk dat Vanaken niet in de bovenste schuif ligt bij Tedesco."

"In maart was hij er niet bij volgens mij, nu wel maar zonder minuten te maken. Dat zegt eigenlijk genoeg over de zaak."