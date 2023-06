Kleinzoon Paul Van Himst beslist over zijn toekomst

Soms heb je goede genen meegekregen. Amando Lapage is de kleinzoon van Paul Van Himst en speelde afgelopen seizoen bij de RSCA Futures.

Bij de U18 van Anderlecht scoorde de kleinzoon van Paul Van HImst in het najaar van 2022 nog een wereldgoal tegen Standard.

Ondertussen kreeg hij ook al de nodige kansen bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League. En het avontuur gaat verder.

🧬 | Amando Lapage (18), kleinzoon van Paul Van Himst, met een pareltje in de U18-Clàsico. 👀🟣



Lapage tekende een nieuw contract bij paars-wit, dat hem tot 2025 aan de club bindt. Dat heeft Anderlecht laten weten in een persbericht.

"Amando heeft de afgelopen zes maanden belangrijke stappen gezet in zijn ontwikkeling. Hij heeft al veel van zijn potentieel getoond, dat willen we graag blijven ontdekken en verder ontwikkelen."

"Amando is thuis in Neerpede en dat blijft dus ook zo", aldus CEO of Sports Jesper Fredberg op de webstek van paars-wit.