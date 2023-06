Dimitri De Condé heeft duidelijke mening over Europese tegenstander van Genk

KRC Genk heeft Servette Genève geloot als tegenstander in de Champions League. Head of Football Dimitri de Condé laat zich uit over de tegenstander.

Genève, dat verkoos Dimitri de Condé duidelijk boven Panathinaikos en dat heeft veel te maken met het supporterslegioen van beide ploegen. “Het zal geen heksenketel zijn. Maar het wordt hoe dan ook een hele uitdaging”, zegt De Condé aan Het Belang van Limburg.

Sowieso ziet De Condé de nodige mogelijkheden, vooral met de snelheid in het team. Want de ambities zijn er in Europa. “Het is sowieso een heel belangrijke wedstrijd, want we willen de poules van een Europese competitie halen. Liefst die van de Champions League. Zolang het allerhoogste haalbaar is, moeten we daarvoor gaan.”

Dat de Zwitsers al met de competitie bezig zijn en Genk nog niet op dat moment, maakt volgens De Condé bitter weinig verschil. “Ik beschouw dat niet meteen als een voordeel voor hen. Wouter Vrancken en zijn staf werken immers met principes die het grote deel van onze kern al kent van vorig seizoen.”