Dit is de eerste speeldag in de Jupiler Pro League van 2023-2024

Binnen een goede maand gaat de Jupiler Pro League van start. Ondertussen is het eerste deel van de kalender bekendgemaakt.

Het seizoen 2023-2024 in de Jupiler Pro League krijgt een mooie openingsaffiche. Op vrijdag 28 juli nemen Royale Union Saint-Gilloise en RSC Anderlecht het tegen elkaar op in het mythische Dudenpark. Nieuwkomer RWDM speelt een thuismatch tegen vicekampioen KRC Genk op de eerste speeldag, die met Club Brugge - KV Mechelen extra pigment heeft.

Nog 36 nachtjes slapen en de nieuwe Kipsta-bal rolt voor het eerst in de Jupiler Pro League. Het seizoen wordt op zondag 23 juli op gang getrapt, met de Supercup tussen landskampioen Royal Antwerp FC en KV Mechelen. Een week later staat de eerste speeldag in de Jupiler Pro League op het menu. Royale Union Saint-Gilloise trapt die vrijdag 28 juli (20u45) op gang tegen stadsrivaal RSC Anderlecht. Dat is meteen een affiche om duimen en vingers bij af te likken.

Nog op de openingsspeeldag: nieuwkomer RWDM versus KRC Genk, landskampioen Royal Antwerp FC opent tegen Cercle Brugge en Club Brugge ontvangt KV Mechelen. De eerste Super Sunday vindt plaats op 3 september (speeldag 6), met Royale Union Saint-Gilloise - Royal Antwerp FC, KRC Genk - RSC Anderlecht en Sporting Charleroi - STVV. Alle wedstrijden zijn live te volgen op de kanalen van Eleven Sports.

De reguliere competitie duurt 30 speeldagen, met een langere winterstop tussen 28 december en 18 januari 2024, en kent zijn apotheose in het weekend van 15 maart 2024. De play-offs starten twee weken later. Uiterlijk op zondag 26 mei 2024 kennen we de landskampioen. Tussendoor vindt in het Koning Boudewijnstadion de finale van de Croky Cup plaats op donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaart) in de namiddag. De barragematch tussen het nummer 4 en de winnaar van de Europe Play-offs gaat door op 2 juni 2024, daags na de Champions League-finale.

Voorlopig liggen de exacte speelmomenten voor de eerste 7 speeldagen vast. Op maandag 4 september - zodra de resultaten in de Europese voorrondes bekend zijn - maken we de tijdstippen van speelrondes 8 tot en met 21 bekend. De laatste 9 speeldagen lost de Pro League op woensdag 20 december. Over de kalender van de Champions’ Play-offs, Europe Play-offs en Relegation Play-offs communiceren we op maandag 18 maart 2024. Tussendoor zijn wijzigingen niet uit te sluiten.