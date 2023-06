Er is beweging in de Ghelamco Arena: 'Deze twee partijen willen Gent kopen en vechten om akkoord De Witte'

Het lijkt er momenteel steeds meer op dat KAA Gent aan het nieuwe seizoen zal beginnen met Ivan De Witte en Michel Louwagie aan het roer. De club staat dan wel te koop, maar heel veel beweging is er voor de buitenwereld niet. Al is er wél concrete interesse.

RMC Sport weet dat Ivan De Witte de voorbije weken gesprekken heeft gehad met enkele Belgische investeerders. Enkele dagen geleden meldde zich dan weer een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Ook met hen zat de voorzitter van de Buffalo's rond de tafel.

Al was dat laatste gesprek vooral eentje uit beleefdheid. De Witte stak het nooit onder stoelen of banken dat zijn voorkeur uitgaat naar lokale verankering. In dat opzicht is het logisch dat de Belgische investeerders - we kennen géén namen - de dans leiden.

Geen haast

Gent staat dan wel te koop, maar dat wil niet zeggen dat een verkoop snel zal afgerond zijn. "Het is geen enkel probleem voor mij of voor de club om ook volgend seizoen door te gaan op de huidige manier", liet De Witte onlangs nog optekenen.