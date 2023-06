Union is een goede, maar strenge huisvader: basis van de visie (en het probleem) ligt in... het Dudenpark

Het nieuws over het vertrek van Karel Geraerts bij Union heeft toch heel wat commotie veroorzaakt. En het plaatst de Brusselse club toch in een moeilijke situatie.

Zou een paar minuten de uitkomst van het probleem hebben veranderd? Zou Karel Geraerts met een knal zijn vertrokken als Union Saint-Gilloise tegen Club Brugge niet was gekraakt en zich tot kampioen van België had gekroond?

Peanuts

Met "ifs", maken we de wereld opnieuw, het zal waarschijnlijk nooit mogelijk zijn om die vraag te beantwoorden. Met een titel was er misschien meer mogelijk geweest bij de Brusselse club en had de opwaardering van zijn contract misschien geen probleem geweest.

Naar betalingsnormen in België is Union SG zeker geen hoogvlieger, dat weten we allemaal. Ondanks de prestaties afgelopen seizoen wou Union hem slechts een schijntje bijbetalen als beloning. Het gaat om enkele duizenden euro's per maand. Dat is veel voor de modale mens, maar peanuts in de voetbalwereld.

Dat is hun goed recht en ze houden daarmee een rechte lijn aan in hun beleid, of het nu om spelers of trainers gaat. Een jaar geleden hadden ze hetzelfde probleem met Felice Mazzu en met spelers als Casper Nielsen en Dante Vanzeir. Die hadden geïnvesteerd in hun toekomst bij Union, maar wilden ook geen jaren meer verliezen aan een niet-marktconform contract.

Goede maar héél strenge huisvader

De visie van Union is: iedereen is vervangbaar. Met hun statistiekenscouting vinden ze telkens ruwe diamanten. Een tactiek die tot nu toe perfect werkte. Maar toch zijn er weer twijfels. Een verlies van Teddy Teuma en Victor Boniface opvangen, wordt niet makkelijk. En ook in die dossiers houdt het bestuur het been stijf, tot frustratie van onder meer Teuma.

Eigenaars Tony Bloom en Alex Muzio willen de club zelfvoorzienend maken en doen dat naar Amerikaans model: buy low, sell high. Eigenlijk is de groei van de club afhankelijk van de bouw van een nieuw stadion dat ze zelf kunnen exploiteren. Het probleem ligt gesitueerd in het Dudenpark, waar er amper mogelijkheden zijn.

Een nieuw stadion zou de inkomsten een serieuze boost geven en dan kunnen ze ook meer betalen. Maar op dit moment beheren ze de club als een goede, maar tevens héél strenge huisvader. Wie niet kan leven met hun voorstel mag beschikken. Da's soms pijnlijk - zoals in het geval van Geraerts en anderen - maar liever dat dan in de (financiële) problemen komen.