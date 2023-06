'Union SG denkt aan ex-coach uit Jupiler Pro League als vervanger van Geraerts'

Karel Geraerts is sinds woensdag geen trainer meer van Union SG. De zoektocht naar een opvolger is volop bezig.

Karel Geraerts kwam niet tot een financieel akkoord met Union SG voor een contractvernieuwing. De Brusselse club besliste daarom om hem te ontslaan. Nu is het uitkijken wie de opvolger van Geraerts zal worden.

Vincent Euvrard die RWDM aan de promotie naar de Jupiler Pro League hielp was de eerste naam die viel, maar aan Het Nieuwsblad liet hij weten nog niet van enige interesse van Union SG op de hoogte te zijn.

De krant noemt ook dat Alexander Blessin, in het verleden nog aan de slag bij KV Oostende in de Jupiler Pro League, in beeld zou zijn bij Union SG. Hij vertrok van Oostende naar het Italiaanse Genoa in januari 2021, maar daar werd hij ontslagen in december. Sindsdien zit de Duitser zonder werk.