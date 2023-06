Update over Dolberg: Nice ligt serieus dwars, maar Anderlecht heeft nog steeds hoop

De interesse van Anderlecht in Kasper Dolberg is niet bekoeld, maar het dossier blijft maar aanslepen. Het grote probleem is Nice, dat ineens van mening is dat ze de Deense spits niet hoeven te verkopen.

Anderlecht heeft een bod van naar verluidt zo'n 3 miljoen ingediend bij Nice voor Dolberg, maar de Franse club vindt dat bijlange na niet genoeg. Ze vragen zelfs meer dan de 5 miljoen waar eerder gewag van werd gemaakt. Nice meent dat ze sterk staan in het dossier en willen het onderste nog uit de kan halen. Ter herinnering: ze betaalden zelf 20,5 miljoen aan Ajax voor de Deense aanvaller. Daar willen ze dus toch meer van recupereren. En de Fransen hoeven niet te verkopen, want zo lief houden ze Dolberg gewoon in de kern. Het enige wat in het voordeel van Anderlecht pleit is het feit dat Dolberg zelf heel graag naar Brussel zou komen. Dat kunnen ze wel gebruiken om het dossier een gunstige wending te geven. Jesper Fredberg weet dat het toch heel moeilijk zal worden om tot een akkoord te komen, maar geeft het niet op. Hij heeft trouwens nog andere pijlen op zijn boog, maar voelt ook de druk van de supporters, die met de dag onrustiger worden over het uitblijven van transfers.