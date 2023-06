Wéér topvoetballer in vieze papieren na onder meer doodsbedreiging: "Hij hield pas op toen hij zag dat het ernstig was"

Antony moet serieus gaan beginnen vrezen voor zijn toekomst bij Manchester United. Zijn ex-vriendin deed een boekje open over huiselijk geweld.

Antony's ex-vriendin Cavallin kwam in een recent interview naar buiten met enkele schokkende getuigenissen. “Pas toen hij doorhad dat het ernstig was, hield hij op”, doelt ze op de fysieke schade die Antony haar toebracht tijdens haar zwangerschap. Ze vertelde hoe Antony vervolgens via Manchester United twee dokters naar haar appartement stuurde om het hele gebeuren in de doofpot te steken.

Toen Cavallin een einde wou zetten achter haar relatie met de Braziliaanse flankaanvaller, zou hij haar hebben afgedreigd. “Als je niet bij mij blijft, zal je ook niet met iemand anders samen zijn. Ik, jij en onze zoon zullen samen sterven.”

Momenteel bevindt ze zich in Brazilië, maar ze wil kost wat kost dat haar ex-vriend veroordeeld wordt. “Als het moet ga ik zelf naar Engeland, op zoek naar getuigen en naar de dokters die mij toen behandeld hebben.”

Zo zou Antony na Mason Greenwood de tweede speler van Manchester United kunnen zijn die door huiselijk geweld op non-actief wordt gezet door zijn club. Ook Achraf Hakimi en Dani Alves werden onlangs nog beschuldigd van partnergeweld.