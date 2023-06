Scoren om te scoren? 'Fredberg mikt op pion die hij eigenlijk niet nodig heeft'

De transferzomer van RSC Anderlecht loopt niet echt vlot. Het blijft wachten op de transfers die paarswit echt nodig heeft.

De supporters van RSC Anderlecht moeten geduld hebben, veel geduld zelfs. De inkomende transfers laten op zich wachten en daar zit het budget van de club van Jesper Fredberg zeker voor iets tussen.

Zo lijkt een doelman met het mogelijke vertrek van Bart Verbruggen én Hendrik Van Crombrugge meer dan een must. Ook op andere posities, zoals in de aanval, is versterking meer dan aangewezen om mee te spelen voor de top.

Verdedigend zit Anderlecht met redelijk volk genoeg, maar volgens Het Nieuwsblad is de club aan het onderhandelen met Nicolas Bürgy van Viborg in Denemarken. Een oude bekende dus van Fredberg, maar heeft hij die wel nodig?

Het lijkt wel of het scoren is om te scoren op de transfermarkt. De 27-jarige Zwitser heeft er nog een contract tot 2025 en heeft een marktwaarde van 600.000 euro. Fredberg haalde hem indertijd zelf nog naar Viborg, ervoor speelde hij bij Young Boys maar werd vaak uitgeleend.