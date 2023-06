Sven Jaecques spreekt klare taal over Tribune 2 op Bosuil

Royal Antwerp FC speelt nog altijd niet voor een vol stadion. En dat zal duidelijk nog eventjes op zich laten wachten.

Voorzitter Paul Gheysens maakte van de kampioenenviering van zijn ploeg nog maar eens gebruik om de problemen rond de gronden van de Bosuil aan te kaarten.

CEO Sven Jaecques keek niet op van het feit dat Gheysens het probleem op die manier nog maar eens onder de aandacht wou brengen.

“Ik ken de voorzitter intussen al vrij goed, ik schrok er niet van”, zegt Sven Jaecques aan Gazet van Antwerpen. “Het stadiondossier is zeer belangrijk voor ons. Soms kan het helpen om dat eens in de pers te brengen. Maar ik wil nu geen grote uitspraken doen over het dossier. We zijn als club altijd on speaking terms geweest.”

Over één ding in dit moeilijke dossier is Jaecques alvast heel erg duidelijk en spreekt hij klare taal. “Of er komend seizoen in de Champions League mensen zullen zitten in Tribune 2? Nee, maar in de nabije toekomst hopen we dat natuurlijk wel.”