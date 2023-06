Engelse topclub wil Jérémy Doku, Rennes aast op fors bedrag

Jérémy Doku is grof wild op de transfermarkt. Intussen zou een Engelse topclub zich gemeld hebben voor de Belgisch international.

Na het EK 2020 werd hij al eens door Jürgen Klopp uitgenodigd op het trainingscenter van 'The Reds'. Volgens The Daily Mail zou Liverpool opnieuw sterke interesse tonen in Jérémy Doku. Liverpool heeft er geen goed seizoen op zitten, en grijpt met een vijfde plek naast een Champions League-ticket.

Rennes zou echter niet happig zijn om haar goudhaantje zomaar te laten gaan. De Franse club wil minstens 50 miljoen euro vangen voor Doku. Het contract van de flankaanvaller in Frankrijk loopt nog tot 2025.

Dit seizoen was Doku, die het voorbije tweeluik bij de Rode Duivels opnieuw indruk maakte, goed voor 6 doelpunten en 2 assists in 29 competitiewedstrijden.