De Roeck richt zich tot Anderlecht, Club Brugge en Genk: "Sleutel ligt in hun handen"

Jonas De Roeck mocht al drie versterkingen verwelkomen bij Westerlo, maar hoopt op nog meer. Ook een paar spelers die vorig seizoen gehuurd werden, hoopt hij er terug bij te hebben.

In ieder geval wil De Roeck heel graag Lucas Stassin, topschutter van de RSCA Futures. Maar Anderlecht veegde drie aanbiedingen van tafel. “De speler wil graag naar Westerlo komen en wij hebben een correct bod gedaan. De sleutel ligt bij Anderlecht. Hetzelfde verhaal geldt voor Rommens", klinkt het in GvA.

Rommens is nog eigendom van Genk. Maar er zijn nog spelers zoals Bryan Reynolds en Thomas Van den Keybus die niet weten waar hun onmiddellijke toekomst ligt.

“Beide spelers willen in Westerlo blijven, maar hun lot ligt nu in handen van AS Roma en Club Brugge. In het dossier van Nacer Chadli staan we op dit moment nog niet zo ver.”