OFFICIEEL Union SG haalt met middenvelder vijfde transfer binnen

Union SG versterkt zich met Mathias Rasmussen. Dat laat de club weten op haar officiële kanalen.

“De 25-jarige Noorse middenvelder komt over van het Noorse Brann Bergen en is onze vijfde versterking voor het seizoen 2023/24”, laat Union SG weten. “Mathias tekent tot 2027, voor vier seizoenen, in het Dudenpark. Het gaat om een betalende transfer.”

Rasmussen maakte zijn profdebuut bij IK Start in Noorwegen. Na één seizoen trok hij naar Nordsjaelland waar hij meer dan 100 wedstrijden speelde, gespreid over vier seizoenen.

In 2020 maakte hij de overstap naar Brann. In Bergen, stad aan de Noorse zee, speelde hij in totaal 87 wedstrijden, scoorde 20 doelpunten en gaf er 19 assists. In 2021 degradeerde Rasmussen met Brann naar de tweede afdeling in Noorwegen.

Vorig seizoen promoveerde hij opnieuw met de club en pakte hij de Noorse beker, Mathias werd ook verkozen tot beste speler van de OBOS-Ligaen (17 goals en 9 assists in 34 wedstrijden).

Rasmussen komt met onmiddellijke ingang over en sluit eind deze week aan voor de eerste groepstraining.