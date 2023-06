Conference League, competitie op maat voor Belgische teams? RSC Anderlecht en KAA Gent bevolken hele top-3 in opvallende statistiek

Er was een tijd - nog niet zolang geleden - dat de Belgische clubs smalend deden over de Conference League. Maar dat is toch wat aan het draaien.

We moeten eerlijk zijn: de Conference League is een competitie op maat gemaakt voor de Belgische teams. Zij kunnen zo ook eens wat langer meedraaien in Europa.

Afgelopen jaargang hadden we Union SG in de Europa League-kwartfinales, maar ook liefst twee Belgische teams in de kwartfinales van de Conference League. Erg straf.

© photonews

Of we ook in het nieuwe jaar met Club Brugge en KAA Gent - en eventueel andere teams die uit hogere Europese competities doorstromen - ook zo hoog mogen mikken?

Vertonghen de primus

Dat is altijd een moeilijke vraag. Een en ander hangt ook af van de loting en hoe het soms allemaal keert. Anderlecht had er afgelopen seizoen ook meermaals uit kunnen liggen, terwijl ook Gent niet altijd evenveel indruk maakte.

Maar qua statistieken maakten een aantal spelers wel indruk. Zo was Bart Verbruggen meermaals beste doelman van de speeldag voor RSC Anderlecht.

En ook de verdediging van beide Belgische ploegen wast sterk. In de top-3 van alle ploegen vinden we drie spelers van de Belgische teams qua balrecuperaties.

Jan Vertonghen was de primus inter pares met maar liefst 83 balveroveringen, op de voet gevolgd door Joseph Okumu en Michaël Ngadeu van KAA Gent. Erg stevige cijfers.