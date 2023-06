Lorin Parys geeft topclubs hint, want ze moeten blijven besparen: "Belang kan je niet overschatten, levensbelangrijk"

Onderzoeksbureau Deloitte stelde vandaag de cijfers voor van het Belgisch profvoetbal in 2020-2021 in aanwezigheid van Pro League-CEO Lorin Parys. Die laatste wil er bij de topclubs op aandringen om te blijven investeren in jeugd om te kunnen besparen.

Profclubs moeten een positief eigen vermogen hebben tegen 2027. En elk seizoen moeten ze 20 procent vooruitgang boeken. "We zitten nu aan een verhouding inkomsten-loon van 72 procent", aldus Parys. "Verschillende clubs zitten daar onder, maar er zijn ook clubs die aan meer dan 100 procent zitten."

Dat betekent dat ze meer uitgeven aan lonen dan dat er in totaal binnenkomt aan ticketing, sponsoring, tv-geld... Antwerp boekte bijvoorbeeld een verlies van 31,5 miljoen, waardoor de familie Gheysens weer moest bijpassen. "Dat moet opgelost worden. We zien veel positieve zaken, maar ook dingen die me zorgen baren. We moeten die zaken onder controle krijgen."

Eén van de belangrijkste pijlers daarin is het opleiden en kansen geven van de eigen jeugd. "Levensbelangrijk!", noemt Parys het. "We zien dat we de derde best verkopende competitie aan de grote vijf competities zijn, na Portugal en Nederland. We zien de inkomsten die daar uit komen en hoe belangrijk die zijn voor onze clubs. Ook kan de loonlast zo naar beneden."

"Je kan het niet overschatten. We zijn een echte talentliga, waarin opleiding een cruciaal onderdeel van ons DNA is. 20 procent van alle minuten worden door jeugdspelers ingenomen. Het verdienmodel van de clubs wordt zo op een belangrijke manier ondersteund", besloot Parys.