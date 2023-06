Club Brugge én Anderlecht toonden interesse in ex-spits OH Leuven ... waar ligt zijn toekomst?

Een aantal maanden geleden stond hij nog in de belangstelling van Anderlecht en Club Brugge. Ondertussen is er echter veel veranderd en dus is de vraag stilaan waar zijn toekomst zal liggen.

De wereld lag min of meer aan de voeten van Thomas Henry. De 28-jarige Fransman maakte het mooie weer bij Hellas Verona en stond in de belangstelling van vele clubs.

De gewezen topschutter van OH Leuven was in 2021 naar Venezia getrokken, een jaar later volgde de deal met Verona. En daar was hij dit seizoen goed voor 2 goals en een assist bij de staartploeg uit de Serie A.

© photonews

Club Brugge en Anderlecht wilden hem deze winter losweken in Italië en terughalen naar de Jupiler Pro League. Volgens Henry zelf waren er zelfs zes ploegen geïnteresseerd, waarvan drie uit België.

Het kwam echter nooit tot een transfer, want de spits viel uit met een kruisbandblessure. Einde seizoen en weg transfer.

Zelfs voor deze zomer wordt het moeilijk om een transfer af te dwingen - medische en fysieke proeven zijn altijd moeilijk bij een revaliderende speler. En dus lijkt Henry voorlopig gewoon in Italië te zullen blijven.

Bovendien heeft zijn team het ondertussen niet eens zo slecht gedaan. Dankzij twee goals van Ngonge wist het met 1-3 een barrageduel te winnen bij Spezia.

© photonews

En dus speelt Verona volgend jaar opnieuw in de Serie A. Voor Henry was degradatie naar de Serie B geen optie, maar blijven op het hoogste niveau in Italië kan mogelijk (voorlopig) wel.

Als hij goede dingen laat zien na zijn terugkeer - hopelijk nog dit jaar - kan een transfer komende winter opnieuw op tafel liggen. De Fransman zal zeker nog gevolgd worden door de Belgische teams.