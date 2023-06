KV Kortrijk begint geloof te verliezen en stuurt niet-onderhandelbaar ultimatum

KV Kortrijk begint in nauwe schoentjes te zitten. De club is allesbehalve klaar om het nieuwe seizoen aan te vatten. Ze hebben wel een trainer in de pijplijn zitten, maar die kan niet aangesteld worden zolang er geen nieuwe sportieve infrastructuur op poten staat.

En daarvoor is het wachten op de overname. Die zou normaal gezien al rond moeten geweest zijn, maar de Amerikaans-Poolse zakenmannen Maciek en Mikhai Kaminski hebben huidig eigenaar Vincent Tan nog geen cent overgemaakt. Nochtans was er een akkoord voor 17 miljoen euro, maar Tan stelde hen al in gebreke omdat ze de betalingstermijnen niet respecteerden. De nieuwe deadline is 6 juli, weet Het Nieuwsblad. De Amerikanen beloven dat het goed komt, maar daar beginnen ze aan te twijfelen bij Kortrijk. Indien ze niet betalen, mogen ze zich aan een ferme schadeclaim verwachten. Intussen wacht Edward Still om officieel aangesteld te worden als coach.