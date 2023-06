OFFICIEEL: RWDM heeft zijn tweede aanwinst beet: "Hij beseft nu dat hij zijn talent moet combineren met hard werken"

Zoals al in de lucht hing heeft RWDM een akkoord bereikt met Antwerp over de transfer van Pierre Dwomoh. De 19-jarige middenvelder wordt eerst gehuurd, maar de Brusselaars bedongen ook een aankoopoptie.

Dwomoh kon zich bij Antwerp niet doorzetten en werd vorig seizoen verhuurd aan KV Oostende. Daar leerde CEO Gauthier Ganaye hem kennen en die haalde hem nu ook naar RWDM.

“We hebben opnieuw een Belgische speler met D1A ervaring binnengehaald", klinkt het bij Ganaye. "Ik denk dat niemand twijfelt aan het enorme potentieel van Pierre. Ik had het geluk om een paar maanden met hem samen te werken in Oostende en ik kon zien hoe toegewijd hij was tijdens de week."

"Hij beseft nu dat hij zijn talent moet combineren met heel hard werken om zijn volledige potentieel te bereiken. We hebben hem ontmoet met Vincent Euvrard en we zijn blij hem hier te zien.”

Dwomoh: “Ik ben heel blij om hier te zijn. RWDM is een vriendelijke familieclub met veel traditie. Ik kan niet wachten om de vele supporters te ontmoeten! I am ready to go!"