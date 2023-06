Standard haalt middenvelder op die via jeugdopleiding van Genk en Anderlecht passeerde

Standard heeft een nieuw talent binnengehaald. Het gaat om Hakim Sahabo, een Brusselaar met Rwandese roots. Hij werd weggehaald bij Lille.

Sahabo speelde in de jeugd voor Genk en Anderlecht vooraleer in 2021 voor de Franse grensploeg te kiezen. De 18-jarige middenvelder tekende in Luik een contract voor drie seizoenen met optie.

Aan de boorden van de Maas moet hij in eerste instantie beloftenploeg SL16FC versterken, maar bij de Rouches geloven ze dat hij snel kan doorstromen. Sahabo speelt ook voor het Rwandese nationale team, waar hij op zijn 17de al zijn debuut maakte.