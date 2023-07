Antwerp stuurt fans statement met héél straffe taal richting Tanja Mintjens: "De aasgieren komen erop af"

Het leek alsof Tanja Mintjens de bal in het kamp van Antwerp had gelegd met haar voorstel. Maar het bestuur van Antwerp - lees: de familie Gheysens - heeft de supporters nu een heel straf statement gestuurd waarin ze weer verwijzen naar Mintjens als blokkage voor het stadiondossier.

“Hoewel we in de media lezen dat een enkelinge ‘het beste voorheeft’ met de club, dat ze ‘Antwerpfan’ is en dat ze ‘wil dat het stadion kan worden afgebouwd’, blijkt de realiteit enigszins anders", klinkt het.

“Onze groei wordt afgeremd. Terwijl het behalen van de dubbel een katalysator zou moeten zijn om de volgende stappen te zetten, botst RAFC tegen een plafond aan: de uitbouw en voltooiing van het Bosuilstadion zijn in de huidige omstandigheden onmogelijk."

"Deze dame en haar entourage stellen telkens weer bijkomende vragen en nieuwe eisen die onredelijk en bijgevolg onaanvaardbaar zijn. De club en andere stakeholders hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden. De historische clans komen terug de prachtige opmars verstoren. Succes heeft veel vaders. De aasgieren komen erop af.”

Antwerp haalt aan dat het maar kan voldoen aan 1 op de 4 ticketaanvragen voor Europees voetbal. “De club maakt zich zorgen, de hele situatie weegt op de club. De huidige impasse legt een grote hypotheek op de toekomst van RAFC. Die staat op het spel. In plaats van stappen vooruit te zetten, dreigt de club te stagneren. En stilstaan, dat weet u, is achteruitgaan.”

Mintjens stelde eerder voor dat de club de erfpacht zou krijgen gedurende 99 jaar op vaarwaarde dat Gheysens de nieuwe tribune aan marktconforme prijzen zou bouwen en de club niet zou verkopen gedurende de volgende vijf jaar.