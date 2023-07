Eindelijk vertelt Youri Tielemans waarom hij voor Aston Villa koos

Youri Tielemans verliet Leicester City transfervrij voor Aston Villa. Een verrassende transfer waar hij nu een woordje uitleg over geeft.

Youri Tielemans kende een ongelukkig seizoen met Leicester City. Zijn club degradeerde naar de Championship, waardoor het een afscheid in mineur werd. De nog steeds maar 26-jarige middenvelder koos voor een opmerkelijke transfer.

Lang leek het erop dat de Rode Duivel zijn opwachting kon gaan maken bij één van de Engelse topploegen, maar dit liep anders. Hij tekende namelijk voor Aston Villa en daar gaf hij een woordje uitleg over op de sociale mediakanalen van de club. “Om eerlijk te zijn kwam dit na een aantal gesprekjes met de hoofdtrainer. Zijn ambitie, passie en de manier waarop hij het team leidt heeft indruk gemaakt op mij. Dat is de reden waarom ik besloten heb om naar Aston Villa te gaan”, een enthousiaste Tielemans.

Er is natuurlijk nog een andere belangrijke reden om voor Aston Villa te tekenen. “Ik kijk er naar uit om Europees te voetballen, in Europa voetballen is altijd een grote prestatie. Het is altijd speciaal en hopelijk worden dit mooie avonden”, vertelt Tielemans.