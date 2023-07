Energieke flankspeler tekent bij op 't Kuipje, volgen er nog?

Het wordt een drukke transferzomer voor Westerlo. De Kemphanen hopen zo weinig mogelijk sterkhouders te moeten laten gaan.

Zo hoopt de club, die vorig seizoen nog meespeelde in de Europe Play-Offs, Bryan Reynolds, Nacer Chadli en Thomas Van den Keybus ook volgend seizoen in 't Kuipje te zien. "Vorig seizoen speelden ze op huurbasis voor ons. De onderhandelingen lopen en helaas kunnen we de agenda’s van de clubs aan wie ze toebehoren niet bepalen (zucht)”, gaf coach Jonas De Roeck onlangs nog aan.

Alvast wel goed nieuws voor Westerlo: Edisson Jordanov, een Duits-Bulgaarse rechtsback die vorig seizoen 26 wedstrijden speelde voor de Kempenaren, heeft zijn contract verlengd tot 2025.

De flanken zijn cruciaal in het energieke voetbal dat de club speelt. Daarom hoopte het ook linksachter Maxim De Cuyper definitief te kunnen inlijven, maar die keert volgend seizoen terug naar Club Brugge.