De cijfertjes achter de terugkeer zijn uitgelekt: 'Standard doet héél goede zaak met Vanheusden, maar moet wel serieus in de buidel tasten als dit zal gebeuren'

Het is nog even wachten op de officiële aankondiging, maar de transfer van Zinho Vanheusden naar Standard is helemaal rond. Ondertussen zijn ook de cijfertjes in het huurcontract al uitgelekt.

We schreven eerder al dat Standard zichzelf in de voet heeft geschoten door de opteren voor een huur van Zinho Vanheusden. Internazionale FC was immers bereid om de éénvoudig Rode Duivel definitief te laten vertrekken voor zo'n vijf miljoen euro. Het is dus een huurovereenkomst geworden mét aankoopoptie. Al moeten de Rouches na het seizoen geen vijf miljoen euro, maar zeven miljoen euro ophoesten om de verdediger definitief naar Sclessin te halen. Amper loon Al deed ook Vanheusden moeite om terug te keren. De éénvoudig Rode Duivel is bereid om een deel van zijn Italiaanse salaris in te leveren. Op die manier hoeft Standard slechts een fractie mee te betalen aan het loon van de speler.

