OFFICIEEL: Verbruggen is weg bij Anderlecht: "Strategisch de beste keuze" (met Simpons-aankondiging)

31 wedstrijden voor het A-elftal was genoeg voor een recordprijs voor een doelman uit België op te leveren. Bart Verbruggen is nu ook officieel speler van Brighton, dat maakte Anderlecht zopas bekend. Met de transfer zou een som van 20 miljoen euro gemoeid zijn. Hij tekende voor 5 seizoenen.

Jesper Fredberg is uiteraard tevreden nadat hij de keuze maakte om vol voor Verbruggen als eerste doelman te gaan. “Het is allemaal erg snel gegaan voor Bart. De club koos er in januari bewust voor om hem voluit zijn kans te geven bij de eerste ploeg en nu maakt hij al de overstap naar de Premier League", aldus Fredberg.

"We zijn ongelooflijk trots dat Bart zich zo snel heeft weten te ontwikkelen bij ons. Deze overstap is zowel voor hem als voor RSCA de beste strategische keuze. We wensen Bart enorm veel succes in wat ongetwijfeld een prachtige carrière wordt.”

Ook Verbruggen reageerde al op zijn transfer. "Ik heb hier werkelijk drie fantastische jaren gekend. Ik heb prachtige mensen leren kennen in een warme omgeving en ik ben altijd trots geweest om onderdeel te zijn van RSC Anderlecht."

"Deze club heeft mij het platform geboden om mij te ontwikkelen waardoor ik nu deze overstap kan maken. In de Premier League spelen is altijd al een kinderdroom geweest. Dat die droom nu uitkomt, heb ik ook te danken aan de club. Ik wil alle fans en iedereen binnen de club oprecht bedanken en wens jullie allemaal veel succes in de toekomst."