Ronny Deila zit meteen met keepersprobleem, Club verrast met JPL-legende als noodoplossing

Club verloor zijn eerste oefenmatch tegen Zulte Waregem, maar miste daarin nog heel wat sterkhouders. En ook in doel heeft Ronny Deila nu een probleem. De Engelse keeper Joe Bursik heeft op training een blessure opgelopen aan zijn kruisbanden.

Bursik staat nu voor een lange revalidatie en als klap op de vuurpijl is ook Simon Mignolet nog niet helemaal fit om wedstrijden te spelen de komende tijd. Het lange vorige seizoen hakte er namelijk in bij Mignolet. Senne Lammens vertrok dan weer naar Antwerp. Club heeft zo enkel nog Nick Shinton als doelman.

Omdat Club niet in de problemen zou geraken in doel, heeft het nu de komst van niemand minder dan Sammy Bossut (37) bekendgemaakt De ex-doelman van Zulte Waregem zit sinds 1 juli zonder club nadat zijn contract bij Essevee na meer dan 15 jaar niet meer werd verlengd. Hij komt het team de komende weken versterken.

ℹ️ Joe Bursik suffered a cruciate ligament injury during training on Friday. The goalkeeper faces a long rehabilitation.



Wishing you a speedy recovery, Joe! ❤️‍🩹