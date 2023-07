België ziet Braziliaanse smaakmaker naar Zuid-Afrikaanse topploeg vertrekken

Beide clubs moeten het nieuws nog officieel bekend maken, maar de transfer van Lucas Ribeiro Costa zou in kannen en kruiken zijn.

De Braziliaan Lucas Ribeiro Costa gaat België verlaten. De Braziliaanse aanvallende middenvelder speelde in België voor Virton, Sporting Charleroi en SK Beveren. Hij heeft een transfer afgedwongen naar de Zuid-Afrikaanse topclub Mamelodi Sundowns. De transfer zou eerstdaags officieel worden bekendgemaakt.

Lucas Ribeiro Costa kwam in België aan bij Virton. Daar maakte hij zoveel indruk dat Sporting Charleroi hem amper één jaar later kwam weghalen uit het zuiden van België. Hij kwam uiteindelijk niet verder dan 10 wedstrijden in het shirt van de 'Zebra's'.

Hij speelde in die periode ook nog op uitleenbasis bij RWDM. In de winter van 2022 ging hij op uitleenbasis naar naar SK Beveren om daar te blijven tot nu. Hij kwam in totaal tot 43 wedstrijden waarin hij 13 keer het net vond en tienmaal een ploeggenoot kon bedienen.