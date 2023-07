Haalt Club Brugge voor het eerste sinds lang nog eens een échte spelmaker in huis?

Op papier wordt kersvers Club Brugge-aanwinst Hugo Vetlesen (23) omschreven als offensieve centrale middenvelder. Een box-to-box met de voeten en statistieken van een trequartista. Casper Nielsen meets Hans Vanaken kortom. Benieuwd hoe Ronny Deila hem zal uitspelen.

Wordt de Noorse middenvelder een concurrent van Casper Nielsen en Mats Rits centraal op het middenveld? Of zal hij de taak van Hans Vanaken overnemen op de nummer tien? Feit is dat de 23-jarige speler beide rollen kan invullen. Dat liet hij eerder al bij Bodø/Glimt zien.

Vetlesen werd de laatste paar seizoenen als spelmaker uitgespeeld bij de Noorse topclub. Hij slaagde erin zijn afwerkingskwaliteiten te perfectioneren en die te koppelen aan de vaardigheden van een moderne box-to-box-speler. Dat was dan ook te zien aan de cijfers. De creatieve middenvelder scoorde maar liefst 16 keer en gaf 12 assists vorig seizoen in de Eliteserien.

Complete middenvelder

Hoe dan ook haalt Club Brugge een zeer complete middenvelder in huis. Een passeur die iemand alleen voor doel kan zetten, enorm sterk is in de korte passing, zeer balvast is en die die techniek en vista koppelt aan infiltrerend vermogen en werkethiek. Het liefst vanal bevindt Vetlesen in de zogenoemde 'half spaces' (tussen het middenveld en de verdediging van de tegenstander), maar de Noor bestrijkt in de praktijk heel het veld.

Dat maakt van hem een complete middenvelder, die ook uit de voeten kan als linker- of rechtermiddenvelder. Na Vanaken en Nielsen trekt Club daarnaast opnieuw een goed scorende middenvelder aan, die niet alleen over uitmuntende afwerkingskwaliteiten beschikt, maar ook nog eens een schot van ver heeft.

Vanaken heeft peper in zijn gat nodig

Het zou in ieder geval geen slechte zaak zijn mocht Vetlesen de concurrent worden van Vanaken. Club Brugge haalde de laatste jaren heel wat energieke middenvelders in huis met enorm veel infiltrerend vermogen (Ruud Vormer, Mats Rits, Casper Nielsen), maar buiten Vanaken lopen er weinig échte spelmakers rond bij de West-Vlaamse club.

De Noorse technicus, die in 2018 nog achter Martin Odegaard eindigde als Talent van het Jaar, is wel zo iemand. Iemand die Hans Vanaken het vuur aan de schenen kan leggen, en hem op die manier terug naar zijn beste niveau kan laten toegroeien. Cisse Sandra is ook een speler die die spelmakerskwaliteiten in zijn mars heeft, maar valt momenteel nog te licht uit.

Club lijkt in ieder geval weer een interessant profiel te hebben aangetrokken. Vetlesen is daarnaast enorm matuur voor zijn nog jonge leeftijd, en het is iemand die zich snel kan aanpassen. Zijn overgang van middenmoter Stabaek liep even moeizaam, maar de middenvelder draaide de knop om en krikte zijn zijn cijfers en arbeid op. Benieuwd of hij dat ook bij blauw-zwart kan.