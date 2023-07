🎥 Anderlecht ziet nieuwe smaakmaker landen op Zaventem

Anderlecht heeft dringend nood aan aanvallende versterking en deze is eindelijk aangekomen in België.

Kasper Dolberg is eindelijk aangekomen in België. Hij zal donderdag zijn medische testen afleggen bij Anderlecht en zou dan in de loop van de dag worden voorgesteld als de nieuwe aanvalsleider.

Er was al een tijdje een persoonlijk akkoord tussen Dolberg en Anderlecht. Nu zijn ook eindelijk de clubs eruit. Anderlecht zou ongeveer 5 miljoen euro betalen + bonussen betalen aan het Franse Nice.

Dolberg moet de nieuwe aanvalsleider worden bij Anderlecht. Hij kwam vorig seizoen zowel uit op uitleenbasis voor het Spaanse Sevilla als het Duitse Hoffenheim. Bij beide clubs kon hij geen potten breken. Zijn beste periode kende hij nog bij Ajax toen hij 45 keer tot scoren kwam in 119 wedstrijden.